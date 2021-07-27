- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler var? 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 08:40
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
Yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...
27 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim 2
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pi’nin Yaşamı
22:40 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Oluversin Gari
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:20 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Son Şaka"
22:00 Yabancı Sinema "Esaretin Bedeli" (Altyazılı)
00:50 Türk Sineması "Son Şaka"
02:35 Gönül Dağı
05:15 Su Savaşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 TV Filmi
09:45 Yemin
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hicret
02:00 Sev Yeter