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    Bugün televizyonda neler var? 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 27 Temmuz 2021 Salı bugün TV'de ne var?
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 08:40
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    Bugün televizyonda neler var? 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

    27 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Kardeşim Benim 2
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Pi’nin Yaşamı
    22:40 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    00:15 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Ada Masalı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    22:45 Oluversin Gari

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:20 Kalk Gidelim
    10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması "Son Şaka"
    22:00 Yabancı Sinema "Esaretin Bedeli" (Altyazılı)
    00:50 Türk Sineması "Son Şaka"
    02:35 Gönül Dağı
    05:15 Su Savaşları

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa 
    14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 TV Filmi
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Hicret
    02:00 Sev Yeter

    Bugün televizyonda neler var? 27 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı #1

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