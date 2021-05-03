Bugün televizyonda ne var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 3 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı...

Televizyon, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşların en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi.

Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirmeye başladı. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

3 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı...

3 MAYIS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Maraşlı

00:25 Bir Zamanlar Çukurova

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağo

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

01:30 Yerli Dizi

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Mavera

01:05 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Dünyalar Çarpışıyor

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Ekstra

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Çalın Davulları

09:00 Bostancı Baba

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 Yol Arkadaşı

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele