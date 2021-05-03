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    Bugün televizyonda ne var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 3 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 08:50
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    Bugün televizyonda ne var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Televizyon, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşların en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi.

    Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirmeye başladı. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    3 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı...

    3 MAYIS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    15:10 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Maraşlı 
    00:25 Bir Zamanlar Çukurova
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağo
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Sadakatsiz
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru 
    18:30 Star Haber
    20:00 Kağıt Ev
    01:30 Yerli Dizi
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri 
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Baraj
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    08:00 Mesnevi'den Hikayeler
    08:25 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:45 İyilik Hikayeleri
    15:00 Acemi Anneler
    16:15 Mavera 
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
    23:45 Mavera
    01:05 Gönül Dağı
    02:20 Mesnevi'den Hikayeler 
    02:45 Sahur Bereketi
    04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Dünyalar Çarpışıyor

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    10:45 Survivor Ekstra
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Çalın Davulları
    09:00 Bostancı Baba
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela 
    00:45 Yol Arkadaşı
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda ne var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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