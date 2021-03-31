- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 09:44
Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
31 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımları merak edenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
31 MART ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
00:45 Hep Yek
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
23:45 Mucize Doktor
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kırmızı Kamyon
22:00 Kırmızı Kamyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Zeliş ile İrem
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
11:50 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 Ana Kuzusu
01:00 Ah Kalbim