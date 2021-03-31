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    Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının yayın akışları günlük olarak açıklanıyor. Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 31 Mart Çarşamba bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 09:44
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    Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    31 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımları merak edenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    31 MART ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Hedefim Sensin
    22:30 Hedefim Sensin
    00:45 Hep Yek

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    23:45 Mucize Doktor

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım’ın Konağı 
    11:00 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Benim Adım Melek

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Kırmızı Kamyon
    22:00 Kırmızı Kamyon

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir 
    00:15 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Zeliş ile İrem
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 Ana Kuzusu
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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