Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının yayın akışları günlük olarak açıklanıyor. Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 31 Mart Çarşamba bugün televizyonda ne var?

Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

31 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımları merak edenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 31 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

31 MART ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

00:45 Hep Yek

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:45 Mucize Doktor

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kırmızı Kamyon

22:00 Kırmızı Kamyon

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Zeliş ile İrem

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

11:50 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 Ana Kuzusu

01:00 Ah Kalbim