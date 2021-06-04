Bugün televizyonda ne var? 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. TV kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

4 Haziran 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

4 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

00:20 İşgal

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Beynelmilel

FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:15 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

23:45 Masumlar Apartmanı

02:45 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:30 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Head&Shoulders Video Müzik Ödülleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kana Kan (Hesaplaşma)

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Tövbe

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Bırakma Beni Anne

01:30 Ah Kalbim