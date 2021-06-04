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- Bugün televizyonda ne var? 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 09:03
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
4 Haziran 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
4 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
00:20 İşgal
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Beynelmilel
FOX YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
00:15 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
23:45 Masumlar Apartmanı
02:45 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Head&Shoulders Video Müzik Ödülleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kana Kan (Hesaplaşma)
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Tövbe
09:30 Cuma Sohbetleri
11:30 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Bırakma Beni Anne
01:30 Ah Kalbim