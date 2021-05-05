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    Bugün televizyonda ne var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayıp gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 08:40
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    Bugün televizyonda ne var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşların en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi.

    Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirmeye başladı. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    5 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    5 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    15:10 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Kuruluş Osman
    00:25 Kardeşlerim
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Camdaki Kız
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18:30 Star Haber
    20:00 Kağıt Ev
    23:30 Beynelmilel
    01:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    00:15 Mucize Doktor
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:00 Mesnevi'den Hikayeler
    08:25 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı 
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:45 İyilik Hikayeleri
    15:00 Anneler
    16:15 Mavera 
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:25 Doğrusu Ne?
    18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Benim Adım Melek
    23:45 Mavera
    01:10 Gönül Dağı
    02:20 Mesnevi'den Hikayeler
    02:45 Sahur Bereketi
    04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    00:30 Beyaz Melek

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panorama
    20:00 Survivor 2021
    21:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Berberler
    09:00 Kanlı Mağara
    10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela
    00:45 Yarim Senden Ayrılalı
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda ne var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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