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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 1 Nisan Perşembe TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 1 Nisan Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 10:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon, vatandaşların en büyük eğlence kaynağı oldu.
Gününü evde geçirmek isteyenler ve izledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.
Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, 1 Nisan Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 1 Nisan Perşembe Tv yayın akışı..
1 NİSAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bumblebee
22:30 Bumblebee
00:45 Trajedi Kızlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
00:15 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00:15 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
00:15 Kırmızı Kamyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi
09:30 Muhabbet Kapısı
11:50 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 TV Filmi
01:00 Ah Kalbim