Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 1 Nisan Perşembe TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 1 Nisan Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, Tv yayın akışlarına göz gezdirmeye başladı. Peki, bugün televizyonda neler var?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon, vatandaşların en büyük eğlence kaynağı oldu.

Gününü evde geçirmek isteyenler ve izledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 1 Nisan Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 1 Nisan Perşembe Tv yayın akışı..

1 NİSAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bumblebee

22:30 Bumblebee

00:45 Trajedi Kızlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

00:15 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

00:15 Kırmızı Kamyon

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi

09:30 Muhabbet Kapısı

11:50 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 TV Filmi

01:00 Ah Kalbim