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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 10 Eylül Cuma TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 10 Eylül Cuma TV yayın akışı
Televizyon izleyicileri tarafından 10 Eylül Cuma günü televizyonda hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını merak ediyor.
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 09:17
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Günün en çok araştırılan konularının başında TV yayın akışı geliyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı araştırmalarına başladı. Özellikle akşam kuşağındaki yayınların sorgulandığı günde birbirinden iddialı yapımlar var.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte, 10 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 EYLÜL 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:15 Güneşin Kızları
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfjeki: hobbs ve Shaw
- 22:45 Çeöber: Yolun Sonundaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Küçük Esnaf
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09:05 Kalk Gidelim
- 12:30 Benim Adım Melek
- 16:10 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
- 23:15 Yabancı Sinema "Esaretin Bedeli" (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Glein
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 14:15 Paylaş Benimle
- 20:00 Masterchef Türkiye