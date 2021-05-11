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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 08:43
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşlar, televizyon izleyerek vakit geçiriyor.

    Bu süreçte evde kalmaya özen gösterenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    11 Mayıs Salı akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Mayıs Salı TV yayın akışı...

    11 MAYIS SALI TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    00:25 Maraşlı
    02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Sadakatsiz
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
    STAR TV YAYIN AKIŞI
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
    17:15 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı
    00:15 Soygun
    02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23:45 Yasak Elma
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:55 Vuslat

    07:55 Mesnevi'den Hikayeler 
    08:20 Kuşlarla Yolculuk
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:10 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:40 İyilik Hikayeleri
    14:55 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 
    20:30 Masumlar Apartmanı
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
    02:05 Mesnevi'den Hikayeler
    02:30 Sahur Bereketi 
    04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:30 Bir Şansım Olsa
    11:00 Avanak Abdi
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
    22:00 Şaban Oğlu Şaban
    00:00 Atla Gel Şaban

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Aktaş Diye Belediğim
    09:00 Cimri ile Cömert
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati 
    20:00 Emanet
    21:45 Çağrı
    23:30 Tatlı Bela
    00:45 Söğütlü Hacer Ana
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

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