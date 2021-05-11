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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 08:43
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşlar, televizyon izleyerek vakit geçiriyor.
Bu süreçte evde kalmaya özen gösterenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.
11 Mayıs Salı akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Mayıs Salı TV yayın akışı...
11 MAYIS SALI TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:25 Maraşlı
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Sadakatsiz
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:15 Soygun
02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23:45 Yasak Elma
02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:55 Vuslat
07:55 Mesnevi'den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:10 Türkan Hanım'ın Konağı
11:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:40 İyilik Hikayeleri
14:55 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:05 Mesnevi'den Hikayeler
02:30 Sahur Bereketi
04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
11:00 Avanak Abdi
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Şaban Oğlu Şaban
00:00 Atla Gel Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Aktaş Diye Belediğim
09:00 Cimri ile Cömert
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:45 Çağrı
23:30 Tatlı Bela
00:45 Söğütlü Hacer Ana
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele