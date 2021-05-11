Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 11 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşlar, televizyon izleyerek vakit geçiriyor.

Bu süreçte evde kalmaya özen gösterenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

11 Mayıs Salı akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Mayıs Salı TV yayın akışı...

11 MAYIS SALI TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:25 Maraşlı

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

00:15 Soygun

02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Yasak Elma

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:55 Vuslat

07:55 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:10 Türkan Hanım'ın Konağı

11:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:40 İyilik Hikayeleri

14:55 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02:05 Mesnevi'den Hikayeler

02:30 Sahur Bereketi

04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

11:00 Avanak Abdi

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Şaban Oğlu Şaban

00:00 Atla Gel Şaban

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Aktaş Diye Belediğim

09:00 Cimri ile Cömert

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:45 Çağrı

23:30 Tatlı Bela

00:45 Söğütlü Hacer Ana

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele