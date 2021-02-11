Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi seven izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

Pandemi nedeniyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

11 Şubat Perşembe akşamı severek izlenilen iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

Peki 11 Şubat Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

11 Şubat Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 1

1:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

STAR TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Akrep



FOX TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

TRT1 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Börü"

22:40 3'Te 3

23:55 Türk Sineması "Börü"



TV8 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler



