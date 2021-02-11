- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 08:57
Pandemi nedeniyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, televizyon yayın akışlarını araştırıyor.
Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
11 Şubat Perşembe akşamı severek izlenilen iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.
Peki 11 Şubat Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?
11 Şubat Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 1
1:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
STAR TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TRT1 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Börü"
22:40 3'Te 3
23:55 Türk Sineması "Börü"
TV8 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Sinema
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler