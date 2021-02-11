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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi seven izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 08:57
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

    Pandemi nedeniyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

    Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    11 Şubat Perşembe akşamı severek izlenilen iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

    Peki 11 Şubat Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

    11 Şubat Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Beni Bırakma

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Yüzleşme

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    07:30 Yeni Gelin

    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 1

    1:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

    12:30 Adını Feriha Koydum

    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Alev Alev

    STAR TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    13:15 Gerçeğin Peşinde

    16.30 Söz

    18.40 Star Haber

    20:00 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 Bay Yanlış

    14:00 Temizlik Benin İşim

    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Mucize Doktor

    TRT1 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:55 Seksenler (Altyazılı)

    07:05 Acemi Anneler

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Kalk Gidelim

    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

    13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

    15:55 Acemi Anneler

    17:15 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 Doğrusu Ne?

    20:00 Türk Sineması "Börü"

    22:40 3'Te 3

    23:55 Türk Sineması "Börü"

    TV8 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Survivor 2021

    10:45 Survivor Panaroma

    13:00 Doya Doya Moda

    17:15 Sinema

    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı.. #1

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