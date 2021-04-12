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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, '15 Mart 2021 Pazartesi günü televizyonda ne var?' sorusuna yanıt arıyor. Takip ettiği yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 09:04
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 12 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    12 NİSAN PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı 
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova
    02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı
    00:15 Yerli Dizi (Tekrar)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Memet Özer ile Mutfakta
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Baraj

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:35 Acemi Anneler
    16:55 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
    23:30 Mavera
    02:35 Mesnevi'den Hikayeler 
    03:00 Sahur Bereketi
    04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i ŞErif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Kurtuluş Günü Felaketi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 TV Filmi
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 TV Filmi
    01:00 Ah Kalbim
    01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:30 Mukabele

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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