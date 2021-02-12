Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı

İzledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı..

Televizyon karşısında geçirilen sürenin büyük oranda arttığı bu dönemde, takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyen kişiler günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz atıyor.

Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmek isteyenler, arama motorlarında ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

12 Şubat Cuma akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?

12 Şubat 2021 Cuma ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

STAR TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Kırmızı Oda



