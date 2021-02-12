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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı

    İzledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 09:20
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı

    Televizyon karşısında geçirilen sürenin büyük oranda arttığı bu dönemde, takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyen kişiler günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz atıyor.

    Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmek isteyenler, arama motorlarında ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    12 Şubat Cuma akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?

    12 Şubat 2021 Cuma ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Beni Bırakma

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    14:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Yüzleşme

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    06:00 Çocuktan Al Haberi

    07:30 Yeni Gelin

    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

    12:30 Adını Feriha Koydum

    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Ramo

    STAR TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    13:15 Gerçeğin Peşinde

    16.30 Söz

    18.40 Star Haber

    20:00 Seni Çok Bekledim

    FOX TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

    08:00 Çalar Saat

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 Bay Yanlış

    14:00 Temizlik Benim İşim

    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:55 Seksenler (Altyazılı)

    07:05 Acemi Anneler

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Kalk Gidelim

    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

    13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

    15:55 Acemi Anneler

    17:15 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 Doğrusu Ne?

    20:00 Payitaht "Abdülhamid"

    TV8 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Survivor 2021

    10:45 Survivor Panaroma

    13:00 Doya Doya Moda

    17:15 Yerli Sinema

    20:00 Kırmızı Oda

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı #1

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