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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 12 Şubat Cuma TV yayın akışı
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 09:20
Televizyon karşısında geçirilen sürenin büyük oranda arttığı bu dönemde, takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyen kişiler günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz atıyor.
Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmek isteyenler, arama motorlarında ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
12 Şubat Cuma akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?
12 Şubat 2021 Cuma ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
STAR TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Kırmızı Oda