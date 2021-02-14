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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 14 Şubat Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 14 Şubat Pazar TV yayın akışı..
Televizyon izleyicileri 14 Şubat Pazar günü televizyonda hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını merak ediyor.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 09:55
- Güncelleme : 14.02.2021 - 09:56
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Günün en çok araştırılan konularının başında TV yayın akışı geliyor. Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı araştırmalarına başladı. Özellikle akşam kuşağındaki yayınların sorgulandığı günde birbirinden iddialı yapımlar sizi bekliyor.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte, 14 Şubat 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:35 Akıncı
- 15:50 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
- 20:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 06:30 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik 1
- 4:00 Kong: Kafatası Adası
- 16:15 Hekimoğlu
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45 İlk Öpücük
FOX TV YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kefaret
- 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Mucize Doktor
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:15 Çook Yaşa
- 09:45 Kırmızı Oda
- 13:30 Survivor Panaroma
- 16:00 Yerli Sİnema
- 20:00 Survivor 2021
TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:00 Işığın Prensesi
- 07:15 Böyle Bitmesin
- 09:15 Diriliş "Ertuğrul"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
- 14:05 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 17:30 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Tövbeler Olsun
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Sol Cennetin Irmakları
- 09:50 Muhabbet Kapısı
- 11.50 Başkent Kulisi
- 12:45 Tatlı Bela
- 14:40 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Yemin
- 21:15 Bir Garip Aşk
- 23.30 Villa
SHOW TV YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Muhteşem Gilly Hopkins
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:00 Alev Alev
- 17:00 Çocuktan Al Haberi
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Arıza
STAR TV YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
- 06:00 Geniş Aile
- 07:30 Medcezir
- 09:45 Afacan Beşler 4
- 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 13:00 Akrep
- 15:50 En Güzel Bölüm
- 16:00 Sefirin Kızı
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Menajerimi Ara