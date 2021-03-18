Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 18 Mart Perşembe TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 18 Mart Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon izleyicileri, 18 Mart 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

18 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

İzledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki 18 Mart Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Mart Perşembe TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

00:15 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Tövbeler Olsun

23:30 Tövbeler Olsun

02:20 Türkan Hanım'ın Konağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

00:15 Ramo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Tövbe

09:30 Muhabbet Kapısı

11:50 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 Ömer Muhtar