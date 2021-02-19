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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 19 Şubat Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak için günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:39
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 19 Şubat Cuma TV yayın akışı..

    Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağının bulunması nedeniyle dışarı çıkamayanlar, akşam saatini keyifli geçirmek için TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    İşte, sizler için hazırladığımız 19 Şubat Cuma TV yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16.00 Yüzleşme
    19.00 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    06.00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14.00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo

    STAR TV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Seni Çok Bekledim
    18.30 Star Haber
    20:00 Seni Çok Bekledim

    FOX TV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13.00 Bay Yanlış
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
    07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
    11:30 Türkan Hanımın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
    15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht ‘’Abdülhamid’’ (Yerli Dizi)
    00:15 Yabancı Sinema ‘’Baba 3’’
    03:35 Türkan Hanımın Konağı

    TV8 YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Yerli Sinema
    10.45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Kırmızı Oda
    20:00 Kırmızı Oda

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 19 Şubat Cuma TV yayın akışı.. #1

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