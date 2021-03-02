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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 11:30
- Güncelleme : 02.03.2021 - 11:35
TV yayın akışları, insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında gündemdeki yerini aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya devam edenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. Vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı haberimizde...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 2 MART
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI 2 MART
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI 2 MART
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20:00 Çok Film Hareketler Bunlar
22:15 Gişe Memuru
FOX TV YAYIN AKIŞI 2 MART
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Masumiyet
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT1 YAYIN AKIŞI 2 MART
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 MART
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
TV8 YAYIN AKIŞI 2 MART
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler