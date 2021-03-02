Euro
8.7785
-0.14%
Dolar
7.3092
0.18%
Altın
403.55
-0.16%
Borsa
1.533
0.33%
Bitcoin
357.529
2.56%
EXEN Coin
16.45
-0.72%
7ºC
İstanbul
Sağanak yağış 7 C

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

    Yeni bir günün başlamasıyla birlikte takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında gündemdeki yerini aldı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya devam edenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. Vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı haberimizde...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 2 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    23:45 Hercai

    KANAL D YAYIN AKIŞI 2 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI 2 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.30 Star Haber
    20:00 Çok Film Hareketler Bunlar
    22:15 Gişe Memuru

    FOX TV YAYIN AKIŞI 2 MART

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 Masumiyet
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23:45 Masumiyet

    TRT1 YAYIN AKIŞI 2 MART

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 MART

    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

    TV8 YAYIN AKIŞI 2 MART

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir