Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

Yeni bir günün başlamasıyla birlikte takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

TV yayın akışları, insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında gündemdeki yerini aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya devam edenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. Vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Mart 2021 Salı TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 2 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI 2 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI 2 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20:00 Çok Film Hareketler Bunlar

22:15 Gişe Memuru

FOX TV YAYIN AKIŞI 2 MART

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Masumiyet

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

TRT1 YAYIN AKIŞI 2 MART

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 MART

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

TV8 YAYIN AKIŞI 2 MART

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler