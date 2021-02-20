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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 09:08
Tv yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle dışarı çıkamayan ve evde kalarak keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor.
İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı haberimizde...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler 2
11:40 Maraşlı
15:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Karınca Adam
22:30 Matrix Revolutions
STAR TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
07:00 Medcezir
09:30 Alaaddin'in Yeni Serüvenler
11:45 En Güzel Bölüm
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sefirin Kızı
16.15 En Güzel Bölüm
16.30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
FOX TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Işığın Prensesi (Dizi)
06:25 Böyle Bitmesin (Yerli Dizi)
08:50 Yedi Numara (Yerli Dizi)
09:50 Tozkoparan İskender (Yerli Dizi)
11:20 Acemi Anneler (Stüdyo Canlı)
13:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Yerli Dizi)
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:45 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
06:00 Ramo
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Mavi Boncuk
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12.00 Doğduğun Ev Kaderindir
15:15 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021