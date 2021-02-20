Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı..

Televizyon izleyicileri 20 Şubat 2021 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Tv yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle dışarı çıkamayan ve evde kalarak keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor.

İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kediler ve Köpekler 2

11:40 Maraşlı

15:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Karınca Adam

22:30 Matrix Revolutions

STAR TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

07:00 Medcezir

09:30 Alaaddin'in Yeni Serüvenler

11:45 En Güzel Bölüm

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Sefirin Kızı

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

FOX TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 Işığın Prensesi (Dizi)

06:25 Böyle Bitmesin (Yerli Dizi)

08:50 Yedi Numara (Yerli Dizi)

09:50 Tozkoparan İskender (Yerli Dizi)

11:20 Acemi Anneler (Stüdyo Canlı)

13:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Yerli Dizi)

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı (Canlı)

01:45 Yerli Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

06:00 Ramo

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Mavi Boncuk

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:30 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12.00 Doğduğun Ev Kaderindir

15:15 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021