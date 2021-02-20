Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
387.900
7.10%
EXEN Coin
17.43
2.58%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri 20 Şubat 2021 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı..

    Tv yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle dışarı çıkamayan ve evde kalarak keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor.

    İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı haberimizde...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kediler ve Köpekler 2
    11:40 Maraşlı
    15:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    06:30 Sihirli Annem
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Gırgıriye
    16:00 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Karınca Adam
    22:30 Matrix Revolutions

    STAR TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    07:00 Medcezir
    09:30 Alaaddin'in Yeni Serüvenler
    11:45 En Güzel Bölüm
    12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Sefirin Kızı
    16.15 En Güzel Bölüm
    16.30 Menajerimi Ara
    18:45 Star Haber
    20:00 İBO Show

    FOX TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Sen Çal Kapımı
    15:45 Yasak Elma
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı

    TRT1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:25 Işığın Prensesi (Dizi)
    06:25 Böyle Bitmesin (Yerli Dizi)
    08:50 Yedi Numara (Yerli Dizi)
    09:50 Tozkoparan İskender (Yerli Dizi)
    11:20 Acemi Anneler (Stüdyo Canlı)
    13:00 Yerli Dizi
    16:00 Yerli Dizi
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Yerli Dizi)
    00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı (Canlı)
    01:45 Yerli Dizi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    06:00 Ramo
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Mavi Boncuk
    16:30 Çocuktan Al Haberi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

    06:15 Oynat Bakalım
    08:15 Çook Yaşa
    09:30 Süper 1 Takım
    10:00 Survivor Panaroma
    12.00 Doğduğun  Ev Kaderindir
    15:15 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir