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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, 23 Şubat 2021 Salı günü televizyonda neler olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 08:54
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı..

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Covid-19 pandemisi nedeniyle evde kalmaya özen gösterenler ve gününü keyifli hale getirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor.

    Vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı haberimizde...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    23:45 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:15 Yüzleşme
    19.00 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23.45 Kutupta Felaket

    STAR TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20.00 G.O.R.A
    22.45 G.O.R.A (Tekrar)

    FOX TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23.45 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    00.15 Benim Adım Melek
    03.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    03.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23.15 Yusuf&Yusuf

    TV8 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

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