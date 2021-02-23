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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 08:54
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Covid-19 pandemisi nedeniyle evde kalmaya özen gösterenler ve gününü keyifli hale getirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor.
Vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı haberimizde...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Yüzleşme
19.00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23.45 Kutupta Felaket
STAR TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 G.O.R.A
22.45 G.O.R.A (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23.45 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00.15 Benim Adım Melek
03.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23.15 Yusuf&Yusuf
TV8 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler