Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon izleyicileri, 23 Şubat 2021 Salı günü televizyonda neler olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle evde kalmaya özen gösterenler ve gününü keyifli hale getirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor.

Vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Yüzleşme

19.00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23.45 Kutupta Felaket

STAR TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 G.O.R.A

22.45 G.O.R.A (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00.15 Benim Adım Melek

03.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23.15 Yusuf&Yusuf

TV8 YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler