Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak için günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

24 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlara olan ilgi bir hayli arttı.

İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

24 Şubat Çarşamba akşamı, severek izlenilen ve birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

Peki, 24 Şubat Çarşamba yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 24 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

FOX TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

22:45 Masumiyet

TRT1 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show