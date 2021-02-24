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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak için günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 08:52
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    24 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlara olan ilgi bir hayli arttı.

    İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

    Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    24 Şubat Çarşamba akşamı, severek izlenilen ve birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

    Peki, 24 Şubat Çarşamba yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 24 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.30 Star Haber
    20:00 Bayi Toplantısı
    22:30 Bayi Toplantısı

    FOX TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    22:45 Masumiyet

    TRT1 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Benim Adım Melek

    TV8 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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