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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 24 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 08:52
24 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlara olan ilgi bir hayli arttı.
İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.
Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
24 Şubat Çarşamba akşamı, severek izlenilen ve birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.
Peki, 24 Şubat Çarşamba yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 24 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
FOX TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
22:45 Masumiyet
TRT1 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show