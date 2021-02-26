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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının yayın akışları günlük olarak açıklanıyor. Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün hangi dizi, film var?’ sorularını sorarak yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 09:34
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Pandemi nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. Bu nedenle TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar merak ediliyor.

    Peki, 26 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? Saat kaçta? İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 26 Şubat Cuma TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    19:00 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar

    STAR TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Seni Çok Bekledim

    FOX TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 Masumiyet
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim 11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht ''Abdülhamid''

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo

    TV8 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07.15 8’de Sağlık
    08:30 Yerli Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Kırmızı Oda
    20:00 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 TV Filmi
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11.30 TV Filmi
    13.15 Tatlı Bela
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:20 Yaralı Kalbim 
    23:20 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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