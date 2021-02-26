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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 09:34
Pandemi nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. Bu nedenle TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar merak ediliyor.
Peki, 26 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? Saat kaçta? İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 26 Şubat Cuma TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Masumiyet
14:00 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim 11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht ''Abdülhamid''
SHOW TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
TV8 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 TV Filmi
09:30 Cuma Sohbetleri
11.30 TV Filmi
13.15 Tatlı Bela
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Yaralı Kalbim
23:20 Ah Kalbim