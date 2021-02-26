Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının yayın akışları günlük olarak açıklanıyor. Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün hangi dizi, film var?’ sorularını sorarak yanıt arıyor.

Pandemi nedeniyle evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. Bu nedenle TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar merak ediliyor.

Peki, 26 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? Saat kaçta? İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 26 Şubat Cuma TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Masumiyet

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim 11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht ''Abdülhamid''

SHOW TV YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

TV8 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 TV Filmi

09:30 Cuma Sohbetleri

11.30 TV Filmi

13.15 Tatlı Bela

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim