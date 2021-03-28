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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 08:48
- Güncelleme : 28.03.2021 - 08:49
Televizyon izleyicileri, 28 Mart Pazar günü, televizyonda hangi dizilerin olduğu merak ediyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.
İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve programlar var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, 28 Mart Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 28 Mart Pazar TV yayın akışı..
28 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Kardeşim Benim 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:00 Büyük Göç
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:45 Son Darbe
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bıçkın
08:15 Kiracı
09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Seni Çok Bekledim
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sen Çal Kapımı
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 Işığın Prensesi
06:15 Böyle Bitmesin
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:15 Masumlar Apartmanı
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:15 Teşkilat
03:35 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Japon İşi
16:30 Öyle Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Kıyametin İşleri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Vali
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Tatlı Bela
00:30 Yine Bana Kalasın