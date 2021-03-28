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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı..

    28 Mart 2021 Pazar günü, televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak edenler TV yayın akışlarını araştırıyor. İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunu soruyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 08:49
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, 28 Mart Pazar günü, televizyonda hangi dizilerin olduğu merak ediyor.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

    İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve programlar var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, 28 Mart Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 28 Mart Pazar TV yayın akışı..

    28 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kardeşlerim
    15:50 Maraşlı
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Hercai 
    00:20 Kardeşim Benim 2

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Hekimoğlu
    16:00 Büyük Göç
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
    23:45 Son Darbe

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:30  Bıçkın 
    08:15 Kiracı
    09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde 
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Seni Çok Bekledim
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Sefirin Kızı
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Sen Çal Kapımı
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mucize Doktor
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Yasak Elma

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:15 Işığın Prensesi
    06:15 Böyle Bitmesin
    08:50 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna 
    13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
    14:15 Masumlar Apartmanı
    17:00 Tozkoparan İskender 
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat 
    23:45 3'te 3
    01:15 Teşkilat
    03:35 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Japon İşi
    16:30 Öyle Olsun
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Arıza
    00:15 Kıyametin İşleri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    10:00 Süper 1 Takım
    10:15 Survivor Panaroma
    12:30 Kırmızı Oda
    15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Vali
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.50 Başkent Kulisi
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Tatlı Bela
    00:30 Yine Bana Kalasın

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı.. #1

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