Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Mart Pazar TV yayın akışı..

28 Mart 2021 Pazar günü, televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak edenler TV yayın akışlarını araştırıyor. İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunu soruyor.

Televizyon izleyicileri, 28 Mart Pazar günü, televizyonda hangi dizilerin olduğu merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve programlar var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 28 Mart Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 28 Mart Pazar TV yayın akışı..

28 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:50 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00:20 Kardeşim Benim 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:00 Büyük Göç

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:45 Son Darbe

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bıçkın

08:15 Kiracı

09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Seni Çok Bekledim

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sen Çal Kapımı

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Yasak Elma

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:15 Işığın Prensesi

06:15 Böyle Bitmesin

08:50 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:15 Masumlar Apartmanı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:15 Teşkilat

03:35 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16:30 Öyle Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Kıyametin İşleri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Vali

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

13:00 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Tatlı Bela

00:30 Yine Bana Kalasın