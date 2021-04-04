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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 04.04.2021 - 08:50
4 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.
İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki 4 Nisan Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Nisan TV yayın akışı..
4 NİSAN PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukurova
15:50 Akıncı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Ölümlü Dünya
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Kod Adı: Angel
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
09:30 Seni Çok Bekledim
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Hep Yek 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:10 Işığın Prensesi
06:10 Böyle Bitmesin
08:45 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
14:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:55 Böyle Bitmesin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Kırmızı Kamyon
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Kırmızı Kamyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 TV Filmi
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Tatlı Bela
00:30 TV Filmi