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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    TV izleyicileri, '4 Nisan 2021 Pazar günü televizyon ekranlarında ne var?' sorusuna cevap bulmak için TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 08:50
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    4 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

    İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 4 Nisan Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Nisan TV yayın akışı..

    4 NİSAN PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Bir Zamanlar Çukurova
    15:50 Akıncı
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Hercai 
    00:20 Ölümlü Dünya

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Kod Adı: Angel
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
    23:45 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
    09:30 Seni Çok Bekledim
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Sefirin Kızı
    15:30 En Güzel Bölüm
    15:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Hep Yek 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kefaret
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Yasak Elma

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:10 Işığın Prensesi
    06:10 Böyle Bitmesin
    08:45 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna 
    14:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
    17:15 Tozkoparan İskender 
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat 
    23:45 3'te 3
    01:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
    03:55 Böyle Bitmesin

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Bir Şansım Olsa
    15:45 Kırmızı Kamyon 
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Arıza
    00:15 Kırmızı Kamyon

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    10:00 Süper 1 Takım
    10:15 Survivor Panaroma
    12:30 Kırmızı Oda
    15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 TV Filmi
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.50 Başkent Kulisi
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Tatlı Bela
    00:30 TV Filmi

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı.. #1

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