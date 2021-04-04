Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 4 Nisan Pazar TV yayın akışı..

TV izleyicileri, '4 Nisan 2021 Pazar günü televizyon ekranlarında ne var?' sorusuna cevap bulmak için TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

4 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

İzledikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki 4 Nisan Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Nisan TV yayın akışı..

4 NİSAN PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Bir Zamanlar Çukurova

15:50 Akıncı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00:20 Ölümlü Dünya

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Kod Adı: Angel

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

09:30 Seni Çok Bekledim

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Hep Yek 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Yasak Elma

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:10 Işığın Prensesi

06:10 Böyle Bitmesin

08:45 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

14:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:55 Böyle Bitmesin

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Kırmızı Kamyon

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Kırmızı Kamyon

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 TV Filmi

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

13:00 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Tatlı Bela

00:30 TV Filmi