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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 9 Nisan 2021 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 09:01
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    İzledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 9 Nisan Cuma yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 9 Nisan Cuma TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? | 9 NİSAN CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Beni Bırakma

    16:20 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    14:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    13:15 Gerçeğin Peşinde

    16.30 Bir Demet Tiyatro

    18.40 Star Haber

    20:00 Seni Çok Bekledim

    FOX TV yayın akışı

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

    08:00 Çalar Saat

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 Dünya Avucunuzda

    14:00 Temizlik Benim İşim

    16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

    16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:40 Seksenler (Altyazılı)

    06:50 Acemi Anneler

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

    11:20 Kalk Gidelim

    13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

    15:55 Acemi Anneler

    17:30 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 Doğrusu Ne?

    20:00 Payitaht “Abdülhamid”

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    07.15 8’de Sağlık

    08:30 Yerli Sinema

    10:45 Survivor Panarom

    13:00 Doya Doya Moda

    17:15 Kırmızı Oda

    20:00 Kırmızı Oda

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum

    08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse

    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

    12.45 Kalp Atışı

    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah

    07:45 Film

    09:30 Cuma Sohbetleri

    11:50 Yaralı Kalbim

    15:20 Masum

    18:00 Kanal 7 Haber Saati

    19:00 Emanet

    21:20 Tatlı Bela

    23:10 Zor Sevda

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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