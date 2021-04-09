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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 09:01
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
İzledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki 9 Nisan Cuma yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 9 Nisan Cuma TV yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? | 9 NİSAN CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV yayın akışı
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panarom
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Film
09:30 Cuma Sohbetleri
11:50 Yaralı Kalbim
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Tatlı Bela
23:10 Zor Sevda