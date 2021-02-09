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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak adına TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? 9 Şubat TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 09:55
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı..

    Koronavirüs sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmen isteyenler arama motorlarında yanıt arıyor.

    9 Şubat Salı akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?

    9 Şubat 2021 Salı ATV, Kanal D,  FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:45 Kupa Günlüğü
    20:45 Fenerbahçe - M. Başakşehir
    22:30 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:30 Adını Feriha Koydum
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    STAR TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

    FOX TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Bay Yanlış
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23.45 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı

    TV8 YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Sinema
    20:00 Survivor 2021

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı.. #1

     

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