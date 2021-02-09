Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak adına TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? 9 Şubat TV yayın akışı..

Koronavirüs sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmen isteyenler arama motorlarında yanıt arıyor.

9 Şubat Salı akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?

9 Şubat 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe - M. Başakşehir

22:30 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Sinema

20:00 Survivor 2021