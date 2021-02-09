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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 9 Şubat Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 09:55
Koronavirüs sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmen isteyenler arama motorlarında yanıt arıyor.
9 Şubat Salı akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var?
9 Şubat 2021 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe - M. Başakşehir
22:30 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23.45 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Sinema
20:00 Survivor 2021