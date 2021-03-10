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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 08:53
Televizyon yayın akışları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.
10 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 10 MART
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI 10 MART
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI 10 MART
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Akrep
18:40 Star Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Yakışıklı
00:30 Miraç Kandili
FOX TV YAYIN AKIŞI 10 MART
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
13:45 Masumiyet
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
23:15 Mucize Doktor
TRT1 YAYIN AKIŞI 10 MART
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:25 Doğrusu Ne?
19:30 Miraç Kandili Özel (Canlı)
21:00 Benim Adım Melek
00:15 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 MART
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Tehlikeli Soygun
TV8 YAYIN AKIŞI 10 MART
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 10 MART
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Alın Teri
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
11:50 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Miraç Kandili Özel
23:10 Çağrı
01:00 Ah Kalbim