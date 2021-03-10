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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 08:53
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon yayın akışları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

    10 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 10 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

    KANAL D YAYIN AKIŞI 10 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel

    STAR TV YAYIN AKIŞI 10 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Akrep
    18:40 Star Haber
    20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
    22:30 Yakışıklı
    00:30 Miraç Kandili

    FOX TV YAYIN AKIŞI 10 MART

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    13:45 Masumiyet
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    23:15 Mucize Doktor

    TRT1 YAYIN AKIŞI 10 MART

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler 
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler 
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:25 Doğrusu Ne?
    19:30 Miraç Kandili Özel (Canlı)
    21:00 Benim Adım Melek 
    00:15 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 MART

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Tehlikeli Soygun

    TV8 YAYIN AKIŞI 10 MART

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    00:15 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 10 MART

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Alın Teri
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    11:50 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Miraç Kandili Özel 
    23:10 Çağrı
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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