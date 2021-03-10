Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda ne var?

Televizyon yayın akışları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

10 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 10 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 10 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI 10 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI 10 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Akrep

18:40 Star Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Yakışıklı

00:30 Miraç Kandili

FOX TV YAYIN AKIŞI 10 MART

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

13:45 Masumiyet

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:15 Mucize Doktor

TRT1 YAYIN AKIŞI 10 MART

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:25 Doğrusu Ne?

19:30 Miraç Kandili Özel (Canlı)

21:00 Benim Adım Melek

00:15 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 MART

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Tehlikeli Soygun

TV8 YAYIN AKIŞI 10 MART

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 10 MART

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Alın Teri

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Miraç Kandili Özel

23:10 Çağrı

01:00 Ah Kalbim