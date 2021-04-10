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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 09:08
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor.
İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
10 NİSAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Maraşlı (Özel Bölüm)
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Camdaki Kız
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Camdaki Kız
23:45 Aşk Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
00:15 Akrep
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Masumiyet
16:15 Savaşçı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
02:30 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Işığın Prensesi
07:05 Böyle Bitmesin
09:05 Yedi Numara
10:10 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:45 Yedi Numara
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
13:00 Bamsı Beyrek
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Kırmızı Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Arthur ve Minimoylar
07:45 Muhteşem Gilly Hopkins
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Tarkan Gümüş Eyer
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Aşk Geliyorum Demez
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Bir Dalda İki Kiraz
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin (Tekrar)
19:40 Yemin
22:20 Tatlı Bela
00:20 Gündüz Gece