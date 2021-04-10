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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 10 Nisan Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 09:08
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor.

    İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    10 NİSAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 Maraşlı (Özel Bölüm)
    15:30 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Camdaki Kız
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Hekimoğlu
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Camdaki Kız
    23:45 Aşk Masalı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Menajerimi Ara
    16:30 En Güzel Bölüm 
    16:45 Sefirin Kızı
    18:45 Star Haber
    20:00 İBO Show
    00:15 Akrep

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    13:45 Masumiyet
    16:15 Savaşçı
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı
    02:30 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:50 Işığın Prensesi
    07:05 Böyle Bitmesin
    09:05 Yedi Numara
    10:10 Tozkoparan İskender 
    11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı
    00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
    00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
    01:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
    03:45 Yedi Numara

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    10:00 Süper 1 Takım
    10:15 Survivor Panaroma
    13:00 Bamsı Beyrek 
    15:30 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Kırmızı Oda

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Arthur ve Minimoylar
    07:45 Muhteşem Gilly Hopkins
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Son Hıçkırık
    16:15 Tarkan Gümüş Eyer 
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    00:15 Aşk Geliyorum Demez

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Bir Dalda İki Kiraz
    09:50 Nursaçan’la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin (Tekrar)
    19:40 Yemin
    22:20 Tatlı Bela
    00:20 Gündüz Gece

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı.. #1

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