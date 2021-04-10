Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 10 Nisan Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor.

İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 10 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

10 NİSAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Maraşlı (Özel Bölüm)

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Camdaki Kız

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Camdaki Kız

23:45 Aşk Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Menajerimi Ara

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

00:15 Akrep

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Masumiyet

16:15 Savaşçı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

02:30 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:05 Böyle Bitmesin

09:05 Yedi Numara

10:10 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:45 Yedi Numara

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Kırmızı Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Arthur ve Minimoylar

07:45 Muhteşem Gilly Hopkins

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Tarkan Gümüş Eyer

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Aşk Geliyorum Demez

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Bir Dalda İki Kiraz

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin (Tekrar)

19:40 Yemin

22:20 Tatlı Bela

00:20 Gündüz Gece