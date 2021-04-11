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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 08:44
Pandemi nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren vatandaşlar, televizyon karşısında vakit geçiriyor.
Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirirken arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki bugün hangi diziler, programlar var? İşte 11 Nisan Pazar TV yayın akışı...
11 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:45 Seni Çok Bekledim
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Ah Nerede
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Işığın Prensesi
06:25 Böyle Bitmesin
08:40 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:55 3'Te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 KIrmızı Oda
15:30 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Don Kişot
08:00 Şeflerin Savaşı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:15 Karaoğlan Geliyor
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Beni Babama Götür
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Tatlı Bela