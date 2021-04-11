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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    Pazar günlerini televizyon karşısında geçirek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. İşte 10 Nisan Pazar günü TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 08:44
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    Pandemi nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren vatandaşlar, televizyon karşısında vakit geçiriyor.

    Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirirken arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki bugün hangi diziler, programlar var? İşte 11 Nisan Pazar TV yayın akışı...

    11 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    15:50 Maraşlı
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Hercai

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aİle
    08:30 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda'nın Mutfağı
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    15:00 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    08:45 Seni Çok Bekledim
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Ah Nerede
    15:00 En Güzel Bölüm
    15:15 Akrep
    19:00 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Kefaret
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:25 Işığın Prensesi
    06:25 Böyle Bitmesin
    08:40 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Ailenin Yeni Üyesi
    14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs
    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    23:55 3'Te 3

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    10:00 Süper 1 Takım
    10:15 Survivor Panaroma
    12:30 KIrmızı Oda
    15:30 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Don Kişot
    08:00 Şeflerin Savaşı
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
    15:15 Karaoğlan Geliyor
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Arıza

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Beni Babama Götür
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.50 Başkent Kulisi
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    22:20 Tatlı Bela

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı.. #1

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