Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 11 Nisan Pazar TV yayın akışı..

Pazar günlerini televizyon karşısında geçirek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. İşte 10 Nisan Pazar günü TV yayın akışı..

Pandemi nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren vatandaşlar, televizyon karşısında vakit geçiriyor.

Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirirken arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki bugün hangi diziler, programlar var? İşte 11 Nisan Pazar TV yayın akışı...

11 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:50 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:45 Seni Çok Bekledim

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Ah Nerede

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Akrep

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 Işığın Prensesi

06:25 Böyle Bitmesin

08:40 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:55 3'Te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Beni Babama Götür

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

13:00 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Tatlı Bela