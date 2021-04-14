Euro
9.6546
-0.44%
Dolar
8.0683
-0.46%
Altın
453.29
-0.36%
Borsa
1.402
1.73%
Bitcoin
516.800
1.53%
EXEN Coin
27.10
15.31%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının yayın akışları günlük olarak açıklanıyor. İzledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 14 Nisan Çarşamba bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    14 Nisan Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımları merak edenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    14 NİSAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Kuruluş Osman
    00:20 Hercai
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Camdaki Kız
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakt

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
    22:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3
    00:30 Bağcık
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    00:15 Mucize Doktor
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    07:55 Mesnevi'den Hikayeler
    08:20 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı 
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:00 Acemi Anneler
    16:15 Maveraya Yolculuk 
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Benim Adım Melek
    23:45 Maveraya Yolculuk
    01:15 Gönül Dağı
    02:40 Mesnevi'den Hikayeler
    03:00 Sahur Bereketi
    04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Kıyamete Bir Kala

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir 
    00:15 Kırmızı Oda
    02:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Çırak
    09:00 Burçak Tarlası
    10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:00 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela
    00:45 TV Filmi
    01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir