Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının yayın akışları günlük olarak açıklanıyor. İzledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 14 Nisan Çarşamba bugün televizyonda ne var?

Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

14 Nisan Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımları merak edenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

14 NİSAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kuruluş Osman

00:20 Hercai

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Camdaki Kız

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakt

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3

00:30 Bağcık

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

00:15 Mucize Doktor

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:55 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:40 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Kıyamete Bir Kala

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Çırak

09:00 Burçak Tarlası

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:00 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 TV Filmi

01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele