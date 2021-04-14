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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 08:38
Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
14 Nisan Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımları merak edenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 14 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
14 NİSAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kuruluş Osman
00:20 Hercai
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Camdaki Kız
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakt
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3
00:30 Bağcık
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
00:15 Mucize Doktor
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:55 Mesnevi'den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Maveraya Yolculuk
01:15 Gönül Dağı
02:40 Mesnevi'den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Kıyamete Bir Kala
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Çırak
09:00 Burçak Tarlası
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:00 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 TV Filmi
01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele