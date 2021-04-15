Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..

Televizyonda yayımlanacak olan programlar, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Tv yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmamak için yayın akışlarını kontrol ediyor.

İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda nel var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar sorgulanıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı haberimizde...

15 NİSAN 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Maraşlı

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

22:30 Camdaki Kız

01:00 Yerli Dizi

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Menajerimi Ara

18.30 Star Haber

20:00 Akrep

00:15 Sefirin Kızı

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Son Yaz

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

00:15 Kıyametin İşaretleri

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Alageyik

09:00 Dostum Dostum

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 TV Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele