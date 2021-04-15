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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyonda yayımlanacak olan programlar, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 08:40
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Tv yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmamak için yayın akışlarını kontrol ediyor.

    İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda nel var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar sorgulanıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı haberimizde...

    15 NİSAN 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Maraşlı
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    22:30 Camdaki Kız
    01:00 Yerli Dizi
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Menajerimi Ara
    18.30 Star Haber
    20:00 Akrep
    00:15 Sefirin Kızı
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Memet Özer ile Mutfakta
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor
    00:15 Son Yaz
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:00 Mesnevi'den Hikayeler
    08:20 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:00 Acemi Anneler
    16:15 Maveraya Yolculuk
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
    23:45 Maveraya Yolculuk
    01:15 Gönül Dağı
    02:35 Mesnevi'den Hikayeler
    03:00 Sahur Bereketi
    04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev
    00:15 Kıyametin İşaretleri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panorama
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Alageyik
    09:00 Dostum Dostum
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela
    00:45 TV Filmi
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı.. #1

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