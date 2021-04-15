- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 08:40
Tv yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmamak için yayın akışlarını kontrol ediyor.
İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda nel var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar sorgulanıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı haberimizde...
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Maraşlı
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
22:30 Camdaki Kız
01:00 Yerli Dizi
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Menajerimi Ara
18.30 Star Haber
20:00 Akrep
00:15 Sefirin Kızı
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Memet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00:15 Son Yaz
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Maveraya Yolculuk
01:15 Gönül Dağı
02:35 Mesnevi'den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
00:15 Kıyametin İşaretleri
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Alageyik
09:00 Dostum Dostum
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 TV Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele