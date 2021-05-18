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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 18 Mayıs Salı yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 08:52
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    18 MAYIS BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    23:45 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Camdaki Kız
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Adalet Birliği
    22:30 Beynelmilel
    00:30 Beynelmilel

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 7. Koğuştaki Mucize
    22:45 Biz Size Döneriz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 Vuslat
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Masumlar Apartmanı
    00:15 Gönül Dağı
    03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
    22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
    23:30 Romantik Komedi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye / Kolaj
    20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Ev Ödevi
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:00 Tabancamın Sapını 
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Tatlı Bela
    23:20 Kiralık Anne
    01:30 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

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