Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 18 Mayıs Salı yani bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

18 MAYIS BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Camdaki Kız

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Adalet Birliği

22:30 Beynelmilel

00:30 Beynelmilel

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Biz Size Döneriz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Gönül Dağı

03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

23:30 Romantik Komedi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye / Kolaj

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Ev Ödevi

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:00 Tabancamın Sapını

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Tatlı Bela

23:20 Kiralık Anne

01:30 Ah Kalbim