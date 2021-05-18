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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 08:52
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 18 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
18 MAYIS BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Camdaki Kız
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Adalet Birliği
22:30 Beynelmilel
00:30 Beynelmilel
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Biz Size Döneriz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Gönül Dağı
03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30 Romantik Komedi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye / Kolaj
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Ev Ödevi
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:00 Tabancamın Sapını
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Tatlı Bela
23:20 Kiralık Anne
01:30 Ah Kalbim