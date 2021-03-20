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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 08:51
Koronavirüs pandemisi sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Dışarı çıkmak yerine evde vakit geçirmek isteyenler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor.
İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
20 MART 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:40 Kediler ve Köpekler 2
15:30 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16:15 Dokunmayın Şabanıma
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Iron Man 3
22:45 Kod Adı Londra
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Hasip ile Nasip
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
00:30 Yerli Dizi/Sinema (Tekrar)
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Mucize Doktor
15:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
11:00 Survivor Panaroma
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Züğürt Ağa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
09:00 Yedi Numara
10:05 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Türk Sineması Keşif
15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
04:10 Yok Olmadan Keşfet
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Yitik
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin (Tekrar)
19:40 Yemin
22:20 Tatlı Bela
00:20 Gündüz Gece