Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler, izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bugün televizyonda ne var?

Koronavirüs pandemisi sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Dışarı çıkmak yerine evde vakit geçirmek isteyenler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor.

İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor

Peki, Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

20 MART 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:40 Kediler ve Köpekler 2

15:30 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

16:15 Dokunmayın Şabanıma

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Iron Man 3

22:45 Kod Adı Londra

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Hasip ile Nasip

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

00:30 Yerli Dizi/Sinema (Tekrar)

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Mucize Doktor

15:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

11:00 Survivor Panaroma

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Züğürt Ağa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

09:00 Yedi Numara

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Türk Sineması Keşif

15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

04:10 Yok Olmadan Keşfet

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Yitik

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin (Tekrar)

19:40 Yemin

22:20 Tatlı Bela

00:20 Gündüz Gece