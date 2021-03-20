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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler, izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 08:51
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs pandemisi sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Dışarı çıkmak yerine evde vakit geçirmek isteyenler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor.

    İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında, 'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt arıyor

    Peki, Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    20 MART 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:40 Kediler ve Köpekler 2
    15:30 Maraşlı 
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Hekimoğlu
    16:15 Dokunmayın Şabanıma
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Iron Man 3
    22:45 Kod Adı Londra

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    08:00 Hasip ile Nasip
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Sefirin Kızı
    16:30 En Güzel Bölüm 
    16:45 Menajerimi Ara
    18:45 Star Haber
    20:00 İBO Show
    00:30 Yerli Dizi/Sinema (Tekrar)

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    13:45 Mucize Doktor
    15:45 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    00:15 Kefaret

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    08:15 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    11:00 Survivor Panaroma
    12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Sev Kardeşim
    16:30 Çocuktan Al Haberi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    00:15 Züğürt Ağa

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:35 Işığın Prensesi
    06:50 Böyle Bitmesin
    09:00 Yedi Numara
    10:05 Tozkoparan İskender 
    11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:20 Türk Sineması Keşif
    15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu 
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı
    00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
    00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
    01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
    04:10 Yok Olmadan Keşfet

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Yitik
    09:50 Nursaçan’la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin (Tekrar)
    19:40 Yemin
    22:20 Tatlı Bela
    00:20 Gündüz Gece

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı.. #1

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