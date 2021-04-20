Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 20 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 20 Nisan Salı yani bugün televizyonda ne var?

Günün en çok araştırılan konularının başında TV yayın akışları yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 20 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

20 NİSAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Hercai

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Camdaki Kız

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çölden Gelen

01:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

22:30 Adalet Birliği

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Mavera

01:15 Gönül Dağı

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Köyden İndim Şehire

00:00 Amansız Takip

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Ahçik

09:00 Bir Sepet Elma

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 Tv Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele