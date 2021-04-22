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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 22 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 22 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 09:07
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon, en büyük eğlence kaynağımız haline geldi.
Gününü evde geçirmek isteyenler ve izledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
22 Nisan akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar kanallarda yerini alacak.
Peki, 22 Nisan Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 22 Nisan Perşembe TV yayın akışı...
22 NİSAN 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Kardeşlerim
02:25 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Hekimoğlu
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17.00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.30 Star Haber
20:00 Akrep
00:15 Kağıt Ev
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
15:45 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00:15 Son Yaz
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Mavera
01:25 Gönül Dağı
02:35 Mesnevi'den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
00:15 Hayalet Dayı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Şahitler Kayası
09:00 Elindedir Bağlama
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 TV Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele