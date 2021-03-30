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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 30 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 30 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 10:01
Günün en çok araştırılan konularının başında TV yayın akışları yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor. İnternetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 30 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..
30 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Para Uçağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
22:15 Küçük Esnaf
00:30 Kolpaçino
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Teşkilat
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sen Üzülme
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
11:50 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 Topal Hoca
01:00 Ah Kalbim