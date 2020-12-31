Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları..

Yılbaşı gecesini koronavirüs nedeniyle evde geçirmek zorunda kalan Türkiye, 31 Aralık'ta televizyonda neler var sorusunu araştırıyor. Kanallarda yılbaşına özel programlar ve diziler yer alıyor.

Show TV, Star TV, Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7 TV yayın akışı merak konusu oldu. İzleyiciler “Bugün TV’de neler var?” soruna yanıt arıyor.

Yeni yıla evde televizyon başında girecek milyonlarca insan, kanallarda neler var, hangi programlar var araştırması yapıyor.

Bu akşam Çok güzel Hareketler, O ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, İBO Show gibi eğlence pragramları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

İşte, 31 Aralık Perşembe Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Milyarder 'Türk Filmi'

15.15 Yılbaşı Sürprizi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

00.15 Yeni Yıl Klip Show

01.30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar)

04.00 Yılbaşı Sürprizi (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Şahane Hayaller 'Türk Filmi'

22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

00.00 İlk Buluşma

01.30 Şahane Hayaller 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz / Tkr

18.30 Star Haber

20.00 İbo Show Yılbaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'

23.45 Eyvah Karım 'Türk Filmi'

02.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

04.00 Eyvah Karım 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.30 Sinema

02.30 Sinema

05.15 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

00.30 1'de Nostalji

02.25 Yeni Hayat 'Türk Filmi'

04.00 1'de Nostalji (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

19:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun