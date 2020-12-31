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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları..

    Yılbaşı gecesini koronavirüs nedeniyle evde geçirmek zorunda kalan Türkiye, 31 Aralık'ta televizyonda neler var sorusunu araştırıyor. Kanallarda yılbaşına özel programlar ve diziler yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 15:09
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları..

    Show TV, Star TV, Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7 TV yayın akışı merak konusu oldu. İzleyiciler “Bugün TV’de neler var?” soruna yanıt arıyor.

    Yeni yıla evde televizyon başında girecek milyonlarca insan, kanallarda neler var, hangi programlar var araştırması yapıyor.

    Bu akşam Çok güzel Hareketler, O ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, İBO Show gibi eğlence pragramları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

    İşte, 31 Aralık Perşembe Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları.. #1

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12.45 Milyarder 'Türk Filmi'

    15.15 Yılbaşı Sürprizi

    18.45 Show Ana Haber

    20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

    00.15 Yeni Yıl Klip Show

    01.30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar)

    04.00 Yılbaşı Sürprizi (Tekrar)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

    14.00 Temizlik Benim İşim

    16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

    19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20.00 Şahane Hayaller 'Türk Filmi'

    22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

    00.00 İlk Buluşma

    01.30 Şahane Hayaller 'Türk Filmi' (Tekrar)

    03.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)

    04.45 Hayat Sevince Güzel

    06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    13.15 Gerçeğin Peşinde

    16.30 Söz / Tkr

    18.30 Star Haber

    20.00 İbo Show Yılbaşı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    15.45 Yatıya Misafirim Var

    19.00 Kanal D Haber

    20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'

    23.45 Eyvah Karım 'Türk Filmi'

    02.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

    04.00 Eyvah Karım 'Türk Filmi' (Tekrar)

    05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

    ATV YAYIN AKIŞI

    13.00 Atv Gün Ortası

    14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

    16.20 Esra Erol'da

    19.00 Atv Ana Haber Bülteni

    20.00 Kim Milyoner Olmak İster

    00.30 Sinema

    02.30 Sinema

    05.15 Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

    15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

    17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

    19.00 Ana Haber

    19.55 Doğrusu Ne?

    20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

    00.30 1'de Nostalji

    02.25 Yeni Hayat 'Türk Filmi'

    04.00 1'de Nostalji (Tekrar)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

    19:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

    02:30 Doya Doya Moda

    04:30 8x8

    05:15 Bilginiz Olsun

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları.. #2

     

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