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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı akşamı TV yayın akışları..
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 15:09
Show TV, Star TV, Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7 TV yayın akışı merak konusu oldu. İzleyiciler “Bugün TV’de neler var?” soruna yanıt arıyor.
Yeni yıla evde televizyon başında girecek milyonlarca insan, kanallarda neler var, hangi programlar var araştırması yapıyor.
Bu akşam Çok güzel Hareketler, O ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, İBO Show gibi eğlence pragramları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.
İşte, 31 Aralık Perşembe Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Milyarder 'Türk Filmi'
15.15 Yılbaşı Sürprizi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00.15 Yeni Yıl Klip Show
01.30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar)
04.00 Yılbaşı Sürprizi (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Şahane Hayaller 'Türk Filmi'
22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'
00.00 İlk Buluşma
01.30 Şahane Hayaller 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz / Tkr
18.30 Star Haber
20.00 İbo Show Yılbaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'
23.45 Eyvah Karım 'Türk Filmi'
02.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
04.00 Eyvah Karım 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.30 Sinema
02.30 Sinema
05.15 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.30 1'de Nostalji
02.25 Yeni Hayat 'Türk Filmi'
04.00 1'de Nostalji (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
19:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun