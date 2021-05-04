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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayıp gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 08:44
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

    Televizyon, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşların en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi.

    Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirmeye başladı. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    4 Mayıs Salı akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Mayıs Salı TV yayın akışı...

    4 MAYIS SALI TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    15:10 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    00:25 Kardeşlerim
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Camdaki Kız
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Camdaki Kız
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18:30 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı
    00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23:45 Masumiyet
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:00 Mesnevi'den Hikayeler 
    08:25 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:45 İyilik Hikayeleri
    15:00 Acemi Anneler
    16:10 Mavera
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 
    20:30 Masumlar Apartmanı
    23:45 Mavera
    01:20 Gönül Dağı
    02:20 Mesnevi'den Hikayeler
    02:45 Sahur Bereketi 
    04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
    22:15 Çöpçüler Kralı
    00:15 Adam ve Çocuk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye 
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Adana'ya Bir kız Geçti Gördün Mü
    09:00 Çil Horoz
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati 
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela
    00:45 Ümmü'nün Türküsü
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

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