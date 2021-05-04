Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayıp gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşların en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi.

Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdirmeye başladı. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

4 Mayıs Salı akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Mayıs Salı TV yayın akışı...

4 MAYIS SALI TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:25 Kardeşlerim

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Camdaki Kız

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Camdaki Kız

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Mavera

01:20 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Çöpçüler Kralı

00:15 Adam ve Çocuk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Adana'ya Bir kız Geçti Gördün Mü

09:00 Çil Horoz

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 Ümmü'nün Türküsü

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele