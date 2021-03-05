Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyonda yayınlanacak olan programlar, dizi ve filmler televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı araştırılıyor.

TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.

Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, internetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, sizler için hazırladığımız 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

5 MART 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI 5 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI 5 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI 5 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX YAYIN AKIŞI 5 MART

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 MART

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

TV8 YAYIN AKIŞI 5 MART

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 MART

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 5 MART

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Asiye

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Secde

13:15 Tatlı Bela

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 Tv Filmi