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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyonda yayınlanacak olan programlar, dizi ve filmler televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 09:44
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

    TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, internetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var?  İşte, sizler için hazırladığımız 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

    5 MART 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI 5 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 5 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    19:00 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar

    STAR TV YAYIN AKIŞI 5 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Seni Çok Bekledim
    18:30 Star Haber
    20:00 Seni Çok Bekledim

    FOX YAYIN AKIŞI 5 MART

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Masumiyet
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 MART

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht “Abdülhamid”

    TV8 YAYIN AKIŞI 5 MART

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Yerli Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Kırmızı Oda
    20:00 Kırmızı Oda

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 MART

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 5 MART

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Asiye
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11:30 Secde
    13:15 Tatlı Bela
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Tv Filmi

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 5 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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