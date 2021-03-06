Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Televizyonda yayınlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. Günün yorgunluğunu TV izleyerek atmak isteyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını merak ediyor.

Koronavirüs sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmen isteyenler arama motorlarında yanıt arıyor.

6 Mart Cumartesi akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Mart Cumartesi TV yayın akışı..

6 MART 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

13:30 Babam

15:25 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

15:45 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Iron Man

22:30 Çinli Satıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Afacan Beşler

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:15 Survivor Panaroma

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tatlı Dillim

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

23:30 Köşeyi Dönem Adam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Işığın Prensesi

06:55 Böyle Bitmesin

08:55 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Türk Sineması “Doru”

15:25 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Asla Vazgeçmem

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Tatlı Bela

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim