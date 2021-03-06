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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 08:51
Koronavirüs sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmen isteyenler arama motorlarında yanıt arıyor.
6 Mart Cumartesi akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Mart Cumartesi TV yayın akışı..
6 MART 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
13:30 Babam
15:25 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
15:45 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Iron Man
22:30 Çinli Satıcı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Afacan Beşler
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
16:15 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:15 Survivor Panaroma
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tatlı Dillim
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
23:30 Köşeyi Dönem Adam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Işığın Prensesi
06:55 Böyle Bitmesin
08:55 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Türk Sineması “Doru”
15:25 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Asla Vazgeçmem
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Tatlı Bela
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim