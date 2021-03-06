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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    Televizyonda yayınlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. Günün yorgunluğunu TV izleyerek atmak isteyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 08:51
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs sürecinde televizyon karşısında geçirilen süre de büyük ölçüde arttı. Takip ettiği dizileri kaçırmak istemeyenler, günlük olarak televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Hangi kanalda, hangi diziler var öğrenmen isteyenler arama motorlarında yanıt arıyor.

    6 Mart Cumartesi akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar, ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Mart Cumartesi TV yayın akışı..

    6 MART 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Akıncı
    13:30 Babam
    15:25 Kardeşlerim
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
    15:45 Hekimoğlu
    19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Iron Man
    22:30 Çinli Satıcı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Afacan Beşler
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Menajerimi Ara 
    16:15 En Güzel Bölüm 
    16:30 Sefirin Kızı
    18:45 Star Haber
    20:00 İBO Show

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    16:15 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Survivor Panaroma
    12:15 Süper 1 Takım
    12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    13:15 Survivor Panaroma
    15:30 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Tatlı Dillim
    16:30 Çocuktan Al Haberi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    23:30 Köşeyi Dönem Adam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:40 Işığın Prensesi
    06:55 Böyle Bitmesin
    08:55 Yedi Numara
    09:55 Tozkoparan İskender 
    11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:30 Türk Sineması “Doru”
    15:25 Benim Adım Melek
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Asla Vazgeçmem
    09:50 Nursaçan’la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Tatlı Bela
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    22:20 Yaralı Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı.. #1

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