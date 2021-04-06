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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak adına TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? 6 Nisan TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 08:44
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

    30 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    23:45 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim Tatlı Yalanım
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Son Hava Bükücü
    22:30 Kara Bela 
    00:30 Son Hava Bükücü

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dostumun Dünyası
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23:45 Masumiyet

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı
    21:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
    00:15 2002 Dünya Kupası Türkiye-Letonya
    02:10 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Kırmızı Kamyon

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Bir Küp Altın
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 Medine
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

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