Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak adına TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? 6 Nisan TV yayın akışı..

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 6 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

30 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Son Hava Bükücü

22:30 Kara Bela

00:30 Son Hava Bükücü

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dostumun Dünyası

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

21:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

00:15 2002 Dünya Kupası Türkiye-Letonya

02:10 Türkan Hanım'ın Konağı

03:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Kırmızı Kamyon

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Bir Küp Altın

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 Medine

01:00 Ah Kalbim