- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 09:22
8 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.
''Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’'' sorularının yanıtı merak ediliyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 8 MART
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI 8 MART
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İftarlık Gazoz
22:30 İftarlık Gazoz
00:30 İlk Öpücük
STAR TV YAYIN AKIŞI 8 MART
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:15 Yerli Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI 8 MART
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Masumiyet
14:30 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Masumiyet
TRT1 YAYIN AKIŞI 8 MART
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 8 MART
08:30 Ebru Akel'le Kan İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:25 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Arıza
TV8 YAYIN AKIŞI 8 MART
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 8 MART
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Ak Kırlangıç
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
10:40 Küçük Yolcu
11:50 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Yaralı Kalbim
23:10 Zeytinyağlı Yiyemem Aman