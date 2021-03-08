Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Televizyon yayın akışları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Günün yorgunluğunu TV izleyerek atmak isteyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını merak ediyor.

8 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

''Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’'' sorularının yanıtı merak ediliyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 8 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI 8 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İftarlık Gazoz

22:30 İftarlık Gazoz

00:30 İlk Öpücük

STAR TV YAYIN AKIŞI 8 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

00:15 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI 8 MART

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

14:30 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Masumiyet

TRT1 YAYIN AKIŞI 8 MART

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI 8 MART

08:30 Ebru Akel'le Kan İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:25 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Arıza

TV8 YAYIN AKIŞI 8 MART

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 8 MART

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Ak Kırlangıç

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

10:40 Küçük Yolcu

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 Zeytinyağlı Yiyemem Aman