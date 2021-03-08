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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Televizyon yayın akışları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Günün yorgunluğunu TV izleyerek atmak isteyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 09:22
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    8 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve izledikleri dizi ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

    ''Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’'' sorularının yanıtı merak ediliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 8 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI 8 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar 
    19:00 Kanal D Ana Haber
    20:00 İftarlık Gazoz
    22:30 İftarlık Gazoz
    00:30 İlk Öpücük

    STAR TV YAYIN AKIŞI 8 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Seni Çok Bekledim
    18:30 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı
    00:15 Yerli Dizi

    FOX TV YAYIN AKIŞI 8 MART

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Masumiyet
    14:30 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Masumiyet

    TRT1 YAYIN AKIŞI 8 MART

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler 
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim 
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler 
    19:00 Ana Haber
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 8 MART

    08:30 Ebru Akel'le Kan İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:25 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Arıza

    TV8 YAYIN AKIŞI 8 MART

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 8 MART

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Ak Kırlangıç
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    10:40 Küçük Yolcu
    11:50 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Zeytinyağlı Yiyemem Aman

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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