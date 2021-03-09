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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak için günlük olarak TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 08:51
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

    TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, internetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, sizler için hazırladığımız 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

    9 MART 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI 9 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    23:45 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI 9 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Ödeşme Zamanı

    STAR TV YAYIN AKIŞI 9 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Seni Çok Bekledim
    18:30 Star Haber
    20:00 Niyazi Gül Dörtnala
    22:30 Kutsal Damacana

    FOX YAYIN AKIŞI 9 MART

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    13:45 Masumiyet
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23.45 Masumiyet

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 MART

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    00:15 Teşkilat
    02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    TV8 YAYIN AKIŞI 9 MART

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 MART

    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Çakallarla Dans 4

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 9 MART

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Aman Doktor
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    11:50 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Yüksek Yüksek Tepelere

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

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