Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, izledikleri dizi ve programları kaçırmamak için günlük olarak TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.

Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, internetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, sizler için hazırladığımız 9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı..

9 MART 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI 9 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI 9 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Ödeşme Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI 9 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:30 Kutsal Damacana

FOX YAYIN AKIŞI 9 MART

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:45 Masumiyet

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 MART

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Teşkilat

02:20 Türkan Hanım'ın Konağı

03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TV8 YAYIN AKIŞI 9 MART

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 MART

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Çakallarla Dans 4

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 9 MART

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Aman Doktor

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 Yüksek Yüksek Tepelere