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- Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 08:59
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, bugünden itibaren 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.
Evde kalmaya özen göstereceğimiz bu süreçte televizyon, en büyük eğlence kaynağımız haline gelecek.
Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atacak.
1 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Mayıs Cuma TV yayın akışı...
1 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Karlar Ülkesi
12:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Hekimoğlu
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Galaksinin Koruyucuları
22:45 Star Wars: Son Jedi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:15 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:00 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:15 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Film
09: 45 Film
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
19:00 Yemin
22:30 Hz. Yusuf
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Elimi Bırakma
08:00 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)