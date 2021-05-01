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    Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 30 Nisan Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 08:59
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    Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, bugünden itibaren 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

    Evde kalmaya özen göstereceğimiz bu süreçte televizyon, en büyük eğlence kaynağımız haline gelecek.

    Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atacak.

    1 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Mayıs Cuma TV yayın akışı...

    1 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Karlar Ülkesi
    12:00 Bir Zamanlar Çukurova
    15:30 Maraşlı
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    13:45 Hekimoğlu
    16:00 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Galaksinin Koruyucuları
    22:45 Star Wars: Son Jedi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
    16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
    19:00 Star Haber
    20:00 İBO Show

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    13:45 Yasak Elma
    16:15 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:15 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var
    10:00 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
    07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Emine
    16:15 Japon İşi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Film
    09: 45 Film
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Yaralı Kalbim
    14:40 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    18:50 İftar Saati
    19:00 Yemin
    22:30 Hz. Yusuf

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Elimi Bırakma
    08:00 Kuşlarla Yolculuk
    08:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
    16:15 Mavera (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    23:45 Mavera (Altyazılı)

    Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı.. #1

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