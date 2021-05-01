Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler var? 1 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 30 Nisan Cuma TV yayın akışı...

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, bugünden itibaren 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

Evde kalmaya özen göstereceğimiz bu süreçte televizyon, en büyük eğlence kaynağımız haline gelecek.

Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atacak.

1 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Mayıs Cuma TV yayın akışı...

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Karlar Ülkesi

12:00 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Hekimoğlu

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Galaksinin Koruyucuları

22:45 Star Wars: Son Jedi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:15 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Film

09: 45 Film

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Hz. Yusuf

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Elimi Bırakma

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)