- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler var? 13 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 13 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
Pazar günü televizyon karşısında keyif yapmak isteyenler televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 13 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 08:57
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki 13 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 13 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
13 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:35 Kardeşlerim
- 16:55 Rampage: Büyük Yıkım
- 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arka Sokaklar
- 15:30 Aşkın Tarifi
- 16:45 Takip: İstanbul
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45 Cenaze İşleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Geniş Aile
- 10:00 Seven Ne Yapmaz
- 10:00 Ah Nerede
- 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
- 15:15 En Güzel Bölüm
- 15:30 Kağıt Ev
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kadının Eseri
- 12:30 Bay Yanlış
- 13:30 Merve Yıldırım ile Benden SÖylemesi
- 15:15 Kefaret
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09:00 Diriliş "Ertuğrul"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:15 Şehirden Uzakta
- 14:20 3'te 3
- 15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yeni Gelin
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
- 16:00 Kahraman Babam
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Cam Tavanlar
- 22:45 Kahraman Babam
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 11:45 Survivor Panaroma
- 13:15 KIrmızı Oda
- 17:15 Sinema
- 20:00 Survivor 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Film
- 09:50 Muhabbet Kapısı
- 11.50 Başkent Kulisi
- 13:00 Kayıp Yıllar
- 15:00 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Yemin
- 22:20 Sensiz Olmaz