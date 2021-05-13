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    Bugün televizyonda neler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayıp bayramı evde geçirecek olanlar, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 09:10
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    Bugün televizyonda neler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı evlerde geçiriyor.

    Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    13 Mayıs 2021 Perşembe akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    13 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 King Kong
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Labirent: Son İsyan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Güzel Köylü
    18.30 Star Haber
    20:00 Canavar Kamyonlar
    22:30 Canavar Kamyonlar
    00:30 G.O.R.A

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Kafalar Karışık
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor
    00:15 Masumiyet

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:30 Bayram Sevinci 
    12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:35 İyilik Hikayeleri
    15:50 Gönül Dağı 
    19:00 Ana Haber
    20:00 Türk Sineması "Organize İşler"
    22:25 Teşkilat
    01:00 Türk Sineması "Organize İşler"
    02:55 İyilik Hikayeleri
    03:10 Gönül Dağı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:30 Bir Şansım Olsa 
    11:00 En Büyük Şaban
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ağır Romantik
    22:15 Ağır Romantik
    00:15 Şabaniye

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Hanımanne
    09:30 Muhabbet Kapısı
    11:00 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Fadik İntikam Peşinde
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Tatlı Bela
    23:20 Melek
    01:30 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı.. #1

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