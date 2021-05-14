Bugün televizyonda neler var? 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bayramı evde geçirenler, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

Tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı evlerde geçiriyor.

Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı...

14 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Kardeşlerim

11:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:30 Akıncı Final

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Masumiyet

14:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Yüz Numaralı Adam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türk Sineması "Can Dostlar"

12:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

10:45 şabaniye

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

22:15 Ağır Romantik

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Benim Anne

09:45 Cuma Sohbetleri

11:00 Nermin'in Enfes Mutfağ

12:30 Helal Süt

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Tatlı Bela

23:20 Mican