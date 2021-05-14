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    Bugün televizyonda neler var? 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Bayramı evde geçirenler, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 08:49
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    Bugün televizyonda neler var? 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı evlerde geçiriyor.

    Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    14 Mayıs 2021 Cuma akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı...

    14 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Kardeşlerim
    11:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:30 Akıncı Final

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    14:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.15 Güzel Köylü
    18.40 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    FOX YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 Çalar Saat
    11:00 Masumiyet
    14:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Petrol Sevdası
    22:30 Yüz Numaralı Adam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Vuslat
    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:15 Türk Sineması "Can Dostlar"
    12:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht "Abdülhamid"

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:30 Bir Şansım Olsa
    10:45 şabaniye
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ağır Romantik
    22:15 Ağır Romantik

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye
    20:00 Kırmızı Oda

     

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Benim Anne
    09:45 Cuma Sohbetleri
    11:00 Nermin'in Enfes Mutfağ
    12:30 Helal Süt
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Tatlı Bela
    23:20 Mican

    Bugün televizyonda neler var? 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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