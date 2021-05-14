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- Bugün televizyonda neler var? 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 14.05.2021 - 08:49
Tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı evlerde geçiriyor.
Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.
14 Mayıs 2021 Cuma akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı...
14 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Kardeşlerim
11:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:30 Akıncı Final
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Masumiyet
14:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Yüz Numaralı Adam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türk Sineması "Can Dostlar"
12:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
10:45 şabaniye
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Benim Anne
09:45 Cuma Sohbetleri
11:00 Nermin'in Enfes Mutfağ
12:30 Helal Süt
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Tatlı Bela
23:20 Mican