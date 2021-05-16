Bugün televizyonda neler var? 16 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 16 Mayıs Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 16 Mayıs TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

16 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Mayıs TV yayın akışı...

16 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:40 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Menajerimi Ara

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Bölüm

13:00 Hokkabaz

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta (Ayrıntılı Altyazı)

14:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tatlı Dillim

16:15 Şaşkın Damat

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:00 Yerli Sinema / Salur Kazan

13:15 KIrmızı Oda

16:30 Sinema

20:00 Survivor 2021

KANAL7 YAYIN AKIŞI

07:45 Hayat Sürprizlerle Dolu

09:50 Göbek Bağı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Tatlı Bela