- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler var? 16 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 16 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 08:51
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.
Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
16 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Mayıs TV yayın akışı...
16 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:40 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Menajerimi Ara
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Bölüm
13:00 Hokkabaz
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta (Ayrıntılı Altyazı)
14:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tatlı Dillim
16:15 Şaşkın Damat
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Yerli Sinema / Salur Kazan
13:15 KIrmızı Oda
16:30 Sinema
20:00 Survivor 2021
KANAL7 YAYIN AKIŞI
07:45 Hayat Sürprizlerle Dolu
09:50 Göbek Bağı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Tatlı Bela