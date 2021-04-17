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    Bugün televizyonda neler var? 17 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..

    Hafta sonunu evde geçirecek olanlar TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 17 Nisan Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 08:58
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    Bugün televizyonda neler var? 17 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    17 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    17 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:30 Çılgın Hırsız 3
    15:15 Maraşlı
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:15 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    13:45 Çok Güzel Hareketler 2
    15:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Zengo

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
    07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Bir Şansım Olsa
    16:15 Tatlı Dillim
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Mesnevi'den Hikayeler
    06:05 Böyle Bitmesin
    08:30 Kuşlarla Yolculuk
    09:00 Yedi Numara
    10:00 Tozkoparan İskender
    11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
    16:15 Mavera (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    23:45 Mavera (Altyazılı)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    13:45 Yasak Elma
    16:00 Sen Çal Kapımı
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Medcezir
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
    16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
    19:00 Star Haber
    20:00 İBO Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:15 Oynat Bakalım
    08:15 Çook Yaşa
    10:00 Süper 1 Takım
    10:15 Survivor Panaroma
    13:00 Bamsı Beyrek
    15:30 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021

    Bugün televizyonda neler var? 17 Nisan Cumartesi TV yayın akışı.. #1

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