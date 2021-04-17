Bugün televizyonda neler var? 17 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..

Hafta sonunu evde geçirecek olanlar TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 17 Nisan Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

17 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:30 Çılgın Hırsız 3

15:15 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zengo

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

16:15 Tatlı Dillim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Mesnevi'den Hikayeler

06:05 Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021