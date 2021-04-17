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- Bugün televizyonda neler var? 17 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 17 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 17.04.2021 - 08:58
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
17 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
17 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:30 Çılgın Hırsız 3
15:15 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zengo
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
16:15 Tatlı Dillim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Mesnevi'den Hikayeler
06:05 Böyle Bitmesin
08:30 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
13:00 Bamsı Beyrek
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021