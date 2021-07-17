Bugün televizyonda neler var? 17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı..

Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün TV'de neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 17 Temmuz 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Yaz ayları ile birlikte çoğu dizi sezon finaline giderken, yeni diziler ise ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Baş Belası

10:30 Baş Belası

13:20 Baş Belası

15:40 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Harry Pooter ve Melez Prens

16:00 Recep İvedik

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Operasyom 41

23:15 Harry Portter ve Melez Prens

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Yüksek Sosyete

10:00 Erkenci Kuş

13:45 Erkenci Kuş

16:00 Film/yerli dizi

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:45 Adile Teyze

15:30 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Şef Akademi

22:00 Mirasyedi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 İmparatoriçe Ki

07:55 Yeşil Deniz

10:45 Yedi Numara

12:50 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık"

15:00 Seksenler (Altyazılı)

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Stajyer"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

14:30 Yerli sinema

16:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI