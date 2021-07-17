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- Bugün televizyonda neler var? 17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı..
Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün TV'de neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 17 Temmuz 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 17.07.2021 - 09:45
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Yaz ayları ile birlikte çoğu dizi sezon finaline giderken, yeni diziler ise ekranlarda yerini almaya devam ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Baş Belası
- 10:30 Baş Belası
- 13:20 Baş Belası
- 15:40 Kalp Yarası
- 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Harry Pooter ve Melez Prens
- 16:00 Recep İvedik
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Operasyom 41
- 23:15 Harry Portter ve Melez Prens
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çizgi Film Kuşağı
- 09:00 Yüksek Sosyete
- 10:00 Erkenci Kuş
- 13:45 Erkenci Kuş
- 16:00 Film/yerli dizi
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Yerli Sinema
- 22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Aşk Mantık İntikam
- 13:45 Adile Teyze
- 15:30 Son Yaz
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Şef Akademi
- 22:00 Mirasyedi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:25 İmparatoriçe Ki
- 07:55 Yeşil Deniz
- 10:45 Yedi Numara
- 12:50 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık"
- 15:00 Seksenler (Altyazılı)
- 17:45 Yıldızların Yolu
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yabancı Sinema "Stajyer"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
- 07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Karaoğlan Geliyor
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Mutfakta Türev Var
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 14:30 Yerli sinema
- 16:30 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 08:00 Kıstırma
- 10:00 Baba Nasihati
- 12:00 Gündüz Gece
- 13:30 Baş Tacım
- 15:15 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Elimi Bırakma