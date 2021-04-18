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    Bugün televizyonda neler var? 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    Hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki 18 Nisan Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Nisan TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 08:52
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    Bugün televizyonda neler var? 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    18 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘Bugün TV'de hangi dizi ve programlar var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

    İzledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    18 NİSAN PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kuruluş Osman
    15:50 Kardeşlerim
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:15 Hercai 
    00:20 Babam
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Hekimoğlu
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
    23:45 Can Tertip
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Köylü
    07:00 Medcezir
    09:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Akrep
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Sefirin Kızı 
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
    03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mucize Doktor
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Yasak Elma
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Mesnevi’den Hikayeler
    06:05 Böyle Bitmesin
    08:25 Kuşlarla Yolculuk
    08:50 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna 
    13:00 Şehirden Uzakta
    14:05 Mavera
    16:00 Tozkoparan İskender 
    18:00 Ana Haber 
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Teşkilat 
    23:45 Mavera
    01:15 Gönül Dağı
    02:25 Mesnevi’den Hikayeler
    02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
    04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Feryat
    16:15 Tarkan Viking Kanı
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Eltilerin Savaşı
    22:45 Eltilerin Savaşı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Kırmızı Oda
    15:45 Sinema
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Çanakkale İçinde Vurdular Beni
    09:50 Büyük Günah
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    18:50 İftar Saati
    20:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:30 Hz. Yusuf 
    23:10 TV Filmi
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler var? 18 Nisan Pazar TV yayın akışı.. #1

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