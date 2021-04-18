Bugün televizyonda neler var? 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..

Hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki 18 Nisan Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Nisan TV yayın akışı..

18 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘Bugün TV'de hangi dizi ve programlar var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

İzledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..

18 NİSAN PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:50 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Hercai

00:20 Babam

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:45 Can Tertip

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Köylü

07:00 Medcezir

09:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Yasak Elma

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Mesnevi’den Hikayeler

06:05 Böyle Bitmesin

08:25 Kuşlarla Yolculuk

08:50 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:05 Mavera

16:00 Tozkoparan İskender

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat

23:45 Mavera

01:15 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi’den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi (Canlı)

04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat

16:15 Tarkan Viking Kanı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:45 Eltilerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Çanakkale İçinde Vurdular Beni

09:50 Büyük Günah

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

20:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:30 Hz. Yusuf

23:10 TV Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele