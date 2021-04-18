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- Bugün televizyonda neler var? 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 18.04.2021 - 08:52
18 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘Bugün TV'de hangi dizi ve programlar var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.
İzledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Nisan Pazar TV yayın akışı..
18 NİSAN PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Hercai
00:20 Babam
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:45 Can Tertip
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
09:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Mesnevi’den Hikayeler
06:05 Böyle Bitmesin
08:25 Kuşlarla Yolculuk
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:05 Mavera
16:00 Tozkoparan İskender
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat
23:45 Mavera
01:15 Gönül Dağı
02:25 Mesnevi’den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:15 Tarkan Viking Kanı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:45 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Kırmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Çanakkale İçinde Vurdular Beni
09:50 Büyük Günah
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
20:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:30 Hz. Yusuf
23:10 TV Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele