Bugün televizyonda neler var? 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı...

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

Bu nedenle evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

2 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı...

2 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kutup Macerası

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:45 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kim Milyoner Olmak İster?

23:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Galaksinin Koruyucuları

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Medcezir

08:30 Cocomelon

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Bölüm

13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

14:15 Boşver Arkadaş

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Yasak Elma

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Mesnevi'den Hikayeler

05:45 Elimi Bırakma

08:50 Kuşlarla Yolculuk

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Mavera (Altyazılı)

15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:05 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 TV Filmi

09:50 TV Filmi

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

20:00 Yemin

22:30 Hz. Yusuf

00:45 TV Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele