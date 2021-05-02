- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler var? 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 10:25
- Güncelleme : 02.05.2021 - 13:11
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.
Bu nedenle evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
2 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı...
2 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kutup Macerası
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:45 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kim Milyoner Olmak İster?
23:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Galaksinin Koruyucuları
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Medcezir
08:30 Cocomelon
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Bölüm
13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
14:15 Boşver Arkadaş
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Kağıt Ev
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Mesnevi'den Hikayeler
05:45 Elimi Bırakma
08:50 Kuşlarla Yolculuk
09:15 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Mavera (Altyazılı)
15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
01:05 Gönül Dağı
02:20 Mesnevi'den Hikayeler
02:45 Sahur Bereketi
04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Ne Olacak Şimdi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Sinema
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 TV Filmi
09:50 TV Filmi
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
20:00 Yemin
22:30 Hz. Yusuf
00:45 TV Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele