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    Bugün televizyonda neler var? 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 13:11
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    Bugün televizyonda neler var? 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

    Bu nedenle evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    2 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı...

    2 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Kutup Macerası
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kuruluş Osman
    15:45 Kardeşlerim
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Kim Milyoner Olmak İster?
    23:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aİle
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Galaksinin Koruyucuları
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Medcezir
    08:30 Cocomelon
    09:00 Sefirin Kızı
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 En Güzel Bölüm
    13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
    14:15 Boşver Arkadaş
    16:00 Kağıt Ev
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Kağıt Ev
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mucize Doktor
    18:00 Bir Su Hikayesi
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Yasak Elma
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:15 Mesnevi'den Hikayeler
    05:45 Elimi Bırakma 
    08:50 Kuşlarla Yolculuk
    09:15 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehirden Uzakta
    14:10 Mavera (Altyazılı)
    15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Teşkilat (Altyazılı)
    23:45 Mavera (Altyazılı)
    01:05 Gönül Dağı
    02:20 Mesnevi'den Hikayeler
    02:45 Sahur Bereketi
    04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Son Hıçkırık
    16:15 Ne Olacak Şimdi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Aile Arasında
    22:45 Aile Arasında

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Kırmızı Oda
    16:45 Sinema
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 TV Filmi
    09:50 TV Filmi
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    18:50 İftar Saati
    20:00 Yemin
    22:30 Hz. Yusuf
    00:45 TV Filmi
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler var? 2 Mayıs Pazar TV yayın akışı.. #1

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