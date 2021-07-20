Bugün televizyonda neler var? 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününü evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz atıyor. Peki 20 Temmuz 2021 Salı bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

20 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

16:00 Baş Belası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mary Poppins: Sihirli Dadı

22:20 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Aşkın Tarifi

09:00 Yumurcak

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

17:00 Delisin

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

23:30 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Yasak Elma

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

02:30 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Bayram Namazı (Canlı)

06:55 Kalk Gidelim

09:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:00 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

12:45 Bayram Özel

15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

23:15 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

02:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

04:35 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Yemin

09:30 Nursaçan’la Sohbetler Bayram Özel

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Eyüp Sultan Yolcusu

02:00 Sev Yeter