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- Bugün televizyonda neler var? 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 08:38
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...
20 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Baş Belası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mary Poppins: Sihirli Dadı
22:20 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Yumurcak
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
17:00 Delisin
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:30 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Yasak Elma
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Oluversin Gari
02:30 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Bayram Namazı (Canlı)
06:55 Kalk Gidelim
09:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:00 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
12:45 Bayram Özel
15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
23:15 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
02:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
04:35 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Yemin
09:30 Nursaçan’la Sohbetler Bayram Özel
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Eyüp Sultan Yolcusu
02:00 Sev Yeter