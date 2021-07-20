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    Bugün televizyonda neler var? 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününü evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz atıyor. Peki 20 Temmuz 2021 Salı bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 08:38
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    Bugün televizyonda neler var? 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

    20 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
    16:00 Baş Belası
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Mary Poppins: Sihirli Dadı
    22:20 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşkın Tarifi
    09:00 Yumurcak
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Baht Oyunu
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    17:00 Delisin
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    23:30 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    14:00 Yasak Elma
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Oluversin Gari
    02:30 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Bayram Namazı (Canlı)
    06:55 Kalk Gidelim
    09:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:00 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
    12:45 Bayram Özel
    15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
    23:15 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
    02:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    04:35 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:30 Kalp Atışı
    10:00 Yeni Gelin  
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Yemin
    09:30 Nursaçan’la Sohbetler Bayram Özel
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Eyüp Sultan Yolcusu
    02:00 Sev Yeter

    Bugün televizyonda neler var? 20 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı #1

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